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لجنة مشكلة من أمين عسير تباشر أعمالها بحي الموسى وتم حصر الأسباب و راء تأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار

لجنة مشكلة من أمين عسير تباشر أعمالها بحي الموسى وتم حصر الأسباب و راء تأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار

منطقة عسير

لجنة مشكلة من أمين عسير تباشر أعمالها بحي الموسى وتم حصر الأسباب و راء تأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار

لجنة مشكلة من أمين عسير تباشر أعمالها بحي الموسى وتم حصر الأسباب و راء تأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار
http://almnatiq.net/?p=762235
المناطق - أبها

إلحاقاً لما أصدرته أمانة منطقة عسير بصدد صدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي يوم أمس الذي نص بتكليف لجنة مشكلة من أمانة عسير  ممثلة بوكالة البلديات بالأمانة وذلك للشخوص بشكل عاجل على مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الموسى بمحافظة خميس مشيط لكشف مكامن القصور و تقصي الحقائق بعد أن تم تداول وسائل التواصل الاجتماعي شكاوي بعض المواطنين اتجاه تأخر بلدية خميس مشيط في تنفيذ المشروع مما أدى إلى محاصرة مياه الأمطار لمنازل المواطنين و إلحاق الضرر بهم .

وعليه فقد باشرت اللجنة المشكلة من أمانة منطقة عسير بناءً على توجيه أمين المنطقة أعمالها صباح اليوم وتم الشخوص على المشروع لمعرفة أسباب تأخر تنفيذه بما يتوافق مع خطط الأمانة التي تم وضعها مسبقا.

فيما قامت اللجنة برصد وحصر كافة الأسباب التي تسببت بتأخر تنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار بحي الموسى وذلك تمهيداً لرفع بتقرير مفصل لسعادة امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وإذ تؤكد الأمانة بأنها ستعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه بلدية خميس مشيط حيال إنهاء كافة أعمال تنفيذ المشروع بشكل عاجل.

 

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