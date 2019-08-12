أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور نائبة يستقبل عدد من المسؤولين

المناطق - منى

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بمنى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يرافقه عددٌ من وكلاء الوزارة.

وقدّم الدكتور آل الشيخ التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى، كما أطلع سموهما على أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الحالي.

كما استقبل سموة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه عدد من قيادات المديرية.

واستمع سموه لشرح عن أعمال الجوازات خلال موسم الحج، وتفصيلاً عن أعداد الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

فيما هنأ مدير عام الجوازات ومرافقوه أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه بمناسبة عيد الأضحى.

كما التقى سموه وبحضور نائبة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة.

وثمّن سمو الأمير خالد الفيصل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، مقدماً شكره لجميع منسوبيها نظير ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن.

من جهته، قدّم وزير الصحة التهنئة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما اطلع سموهما على الأعمال التي تنفذها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، التي يقدمها قرابة 30 ألف طبيب وممارس صحي، موزعين على 17 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و124 مركزا صحيا وطوارئ.

واستقبل سموه معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين والوفد المرافق له.

ورحب الأمير خالد الفيصل بالوزير الإندونيسي، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

فيما عبّر سيف الدين عن شكره وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.