وفاة شخص واصابتين في حادث مروري بالباحة

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنين بإصابات خطيرة ومتوسطة اثر حادث مروري وقع بالحجرة في الباحة

واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه وقع حادث تصادم مساء اليوم الاثنين ونتج عنه وفاه واصابه خطيره واصابه رفضت الكشف والنقل .مشيرا بانه فور وروود البلاغ تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح بوجود ثلاث اصابات بالموقع اصابه خطيره، تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى قلوه العام والاصابه الثانيه كانت بسيطه ورفض الكشف وانقل والاصابه الثالثه متوفي بالموقع .