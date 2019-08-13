احدث الأخبار

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”
أبرز المواد
 التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية
أبرز المواد
 سفينة حربية بريطانية تتجه نحو الخليج لحماية السفن التجارية
أبرز المواد
 البحرين ترحب بدعوة المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع عاجل بشأن تطورات الأوضاع في عدن
أبرز المواد
 “وزارة الدفاع” تنشر صور لـ”مضادات الصواريخ” في مكة
أبرز المواد
 انفجار بمخزن للحشد.. والصواريخ تتساقط على المنازل ببغداد
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنقل بث الحرم إلى منى بشاشات عملاقة
أبرز المواد
 وفاة شخص واصابتين في حادث مروري بالباحة
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
أبرز المواد
 مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911)
أبرز المواد
الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام

منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام

أبرز المواد
السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”

السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”

أبرز المواد
التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية

التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية

أبرز المواد

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية
http://almnatiq.net/?p=762299
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أنها قررت تقليص عدد موظفيها في مدينة عدن جنوب اليمن لاعتبارات أمنية على خلفية التصعيد الأخير حول المدينة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين: “بوسعي التأكيد أننا سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن بإمكاننا تنفيذ كل مهامنا بأمان”.

ويأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات بين قوات موالية للمجلس الانتقالي في عدن والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

واتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري “الإمارات العربية المتحدة بدعم الانقلابيين”، فيما دعت السعودية أطراف الأزمة إلى الحوار.

وبعد دعوة من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تم إعلان وقف إطلاق النار في عدن، يوم الأحد.

روابط ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام

منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام
السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”

السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”
التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية

التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*