الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أنها قررت تقليص عدد موظفيها في مدينة عدن جنوب اليمن لاعتبارات أمنية على خلفية التصعيد الأخير حول المدينة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين: “بوسعي التأكيد أننا سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن بإمكاننا تنفيذ كل مهامنا بأمان”.

ويأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات بين قوات موالية للمجلس الانتقالي في عدن والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

واتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري “الإمارات العربية المتحدة بدعم الانقلابيين”، فيما دعت السعودية أطراف الأزمة إلى الحوار.

وبعد دعوة من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تم إعلان وقف إطلاق النار في عدن، يوم الأحد.