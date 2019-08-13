احدث الأخبار

الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس
أبرز المواد
 إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية
أبرز المواد
 وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”
أبرز المواد
 التحالف : الانتصارات الوهمية للمليشيا الحوثية لا تتعدى حدود إعلامها المضلل للتعتيم وتضليل عناصرها الإرهابية
أبرز المواد
 سفينة حربية بريطانية تتجه نحو الخليج لحماية السفن التجارية
أبرز المواد
 البحرين ترحب بدعوة المملكة للحكومة اليمنية لعقد اجتماع عاجل بشأن تطورات الأوضاع في عدن
أبرز المواد
 “وزارة الدفاع” تنشر صور لـ”مضادات الصواريخ” في مكة
أبرز المواد
 انفجار بمخزن للحشد.. والصواريخ تتساقط على المنازل ببغداد
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنقل بث الحرم إلى منى بشاشات عملاقة
أبرز المواد
الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس

الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس

أبرز المواد
إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية

إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية

أبرز المواد
وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام

وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام

أبرز المواد
الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

أبرز المواد

الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس

الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس
http://almnatiq.net/?p=762311
المناطق - واس

صعدت أسعار الذهب اليوم لتبلغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1516.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا في أكثر من ست سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96 بالمئة عند 1511.15 دولارًا في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولارًا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولارًا للأوقية بينما تراجع البلاتين حالي 0.8 بالمئة إلى 852.50 دولارًا للاوقية كما ارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1427.50 دولارًا للأوقية.

روابط ذات صلة

إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية

إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية
وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام

وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام
الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*