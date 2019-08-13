الأرصاد : أمطار رعدية على عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ( تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..