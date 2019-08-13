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سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج

سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج
http://almnatiq.net/?p=762316
المناطق _ منى

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام ، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.
وفي بداية الاجتماع استمع سموه لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.
واطلع سمو وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441هـ.
وقد أشاد سموه بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام.
وبعد نهاية الاجتماع استمع سمو وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية .
كما اطلع سموه على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، و التقى سموه بعدد من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.

 

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