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أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد

أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد
http://almnatiq.net/?p=762322
المناطق _ مكة المكرمة

شاركت أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بأحياء مكة المكرمة من فقراء الحرم والمحتاجين, وذلك ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وتقوم اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية (فرع مكة المكرمة) وأمانة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية وإدارة مرور العاصمة المقدسة وإدارة المجاهدين و البنك الإسلامي للتنمية وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الإحسان والتكافل الإجتماعي، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام التشريق ابتداء من اليوم 11 حتى اليوم 13 من شهر ذو الحجة .

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