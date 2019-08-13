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اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث

اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث
http://almnatiq.net/?p=762325
المناطق _ جازان

يواصل متطوع، يدعى فيصل الريثي، أعمال البحث عن آخر المفقودين، وهو شاب من ستة، فُقدوا في وادي لجب بمنطقة جازان أمس.

وقال “الريثي” – بحسب “سبق”، إنه بعدما عُثر على المفقود الأخير وضعوا في موقعه أشجارًا، وأوقدوا نارًا لحمايته، إلا أن السيول دهمت الوادي وهو لا يزال بداخله قبل أن يتم انتشاله لوقوعه في موقع وعر جدًّا؛ وقد لا تتم عملية الإنقاذ إلا عبر مروحية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل البحث عن الغريق المفقود في وادي لجب، وتوقع أن تكون الجثة قد جُرفت لموقع أبعد. مبينًا أن المفقود من الأحساء، وقد كان في نزهة بالجبل مع الآخرين.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، قد قال: “وردنا بلاغ عن أشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن فقدان 6 أشخاص داخل وادي لجب، كانوا برفقة المبلغ عن الحادث”.
وأشار إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على أربعة أشخاص من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بجرف السيل الشخصين المتبقيَيْن “وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين؛ وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياة”.

وأضاف القحطاني أن البحث ما زال جاريًا عن المفقود الثاني في الوادي، ومصيره مجهول.

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