احدث الأخبار

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام
أبرز المواد
 اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس
أبرز المواد
 إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية
أبرز المواد
 وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها في عدن لضرورات أمنية
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تنوه بجهود المملكة في موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 السودان.. مواصلة المباحثات بين “الثورية” و”قوى التغيير”
أبرز المواد
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

أبرز المواد
سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام

سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام

أبرز المواد
اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث

اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد

أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد

أبرز المواد

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
http://almnatiq.net/?p=762332
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة، (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة .
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية والسحب الرعدية الممطرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وبينت أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية, بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية ، بينما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16 – 38 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية ، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية .
وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16 – 36 كيلو متراً في الساعة.

روابط ذات صلة

سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام

سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام
اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث

اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث
أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد

أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*