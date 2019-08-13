وكيل الحرس والوطني للجهاز العسكري يتفقد معسكر الحرس بمنى

المناطق _ منى

قام مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي بزيارة تفقديه لمعسكر الحرس الوطني بمنى بعد هطول الامطار العزيره التي هطلت على المشاعر المقدسة ثاني ايّام التشريق.

وتهدف زارة اللواء العنزي للوقوف على الأوضاع داخل المخيم للتأكد من سلامة المعدات والتجهيزات التي يحتوي عليها المعسكر بالاضافه للوقوف على استعدادات جميع وحدات الحرس المشاركه بالحج لخدمة ضيوف الرحمن.