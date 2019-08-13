احدث الأخبار

القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 أُسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم
أبرز المواد
 زيارة تفقدية مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي لمعسكر الحرس الوطني بمنى
أبرز المواد
 حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يلتقي مدير الأمن العام
أبرز المواد
 اختفاء 6 متنزهين بوادي لجب.. ومتطوع يروي ما حدث
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد
أبرز المواد
 سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج
أبرز المواد
 الأرصاد : أمطار رعدية على عدة مناطق
أبرز المواد
 الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس
أبرز المواد
 إدارة ترامب تحرم المهاجرين المستفيدين من معونات حكومية من الإقامة الدائمة والجنسية
أبرز المواد
 وزير الداخلية ينوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

أبرز المواد
أُسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم

أُسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم

أبرز المواد
زيارة تفقدية مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي لمعسكر الحرس الوطني بمنى

زيارة تفقدية مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي لمعسكر الحرس الوطني بمنى

أبرز المواد
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

أبرز المواد

القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
http://almnatiq.net/?p=762341
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

أُسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم

أُسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن الوطن بأرواحهم
زيارة تفقدية مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي لمعسكر الحرس الوطني بمنى

زيارة تفقدية مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي لمعسكر الحرس الوطني بمنى
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*