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“الصحة” تزيّل ورمًا من رأس حاجة يمنية
http://almnatiq.net/?p=762346
المناطق _ مكة المكرمة

تمكنت وزارة الصحة بتوفيق الله من إزالة ورم في دماغ حاجة يمنية بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.
وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة اليمنية “مريم الطيب” القادمة للمملكة لأداء فريضة الحج، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر 60 عامًا، وقرر إجراء عملية إزالة الورم.
الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.
وبدأت حالة الحاجة اليمنية في التحسن؛ فيما تم تمكينها من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.
وأشادت مريم بالخدمات الطبية التي وصفتها بالمتقدمة، قائلةً ” إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها”، معربةً عن شكرها للمملكة قيادة وشعبًا نظير ما يجده حجاج بيت الله من الخدمات الصحية والإنسانية.

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