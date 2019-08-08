في حائل .. منسوبات الوحدة الضمانية بالعظيم بحائل يعايدن المستفيدات بحفل بهيج.

أقامت منسوبات الوحدة الضمانية بالعظيم شرق حائل 160كلم حفل معايدة بعنوان: (عيدنا أنتم) للاحتفال مع المستفيدات بعيد الأضحى المبارك, هدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس المستفيدات وحفاوة بهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

والتقت منسوبات الوحدة الضمانية بالاسر المستفيدة حيث تم توزيع الهدايا العيدية للأطفال وأيتام ومستفيدي الضمان الاجتماعي في مسجد العيد الكبير بالعظيم ومسجد العيد بغمره حيث رحّب الجميع كما أبدت الحاضرات فرحتهن بالعيد وتم تقديم العيديات لهن مع أطفالهن وسط تكبيرات العيد.

وشكرت الوحدة الحاضرات على تشريفهن ومشاركتهم الفرحة .