إعلامي لبناني يشكر رجال الأمن السعوديين ..وحاج مسن باكيا : الله يحفظلكم بلادكم ما تركوني!

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نشر الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب مقطع فيديو من داخل المشاعر المقدسة ، يشكر فيه رجال الأمن السعوديين على مجهوداتهم طوال موسم الحج هذا العام .

وطبقا للفيديو فقد قال أبو زينب ” هؤلاء الشباب هؤلاء رجال سلمان ، سلمان الحزم والعزم ، هؤلاء أبطال بلاد التوحيد لكم منا المحبة وجزاكم الله خير على ما تفعلونه لكل المسلمين .

وفي وقت لاحق بث الإعلامي اللبناني عبر حسابه على موقع تويتر، فيديو يوثق فيه شهادة حاج لبناني مسن أثناء أداء مناسك الحج ، وتحدث عن مجهودات ضباط الأمن السعودي وقال المسن ” ما تركوني ، ساعدوني وخدموني وطولوا بالهم عليا ، ووقفوا لي سيارات ، ما فعلوه أحسن من خيي . ، وتابع الحاج اللبناني ” لولا وقفة المملكة مع لبنان ما كان فيه لبنان ، الله يحفظلهم بلادهم.