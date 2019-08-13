إعلامي لبناني يشكر رجال الأمن السعوديين ..وحاج مسن باكيا : الله يحفظلكم بلادكم ما تركوني!

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http://almnatiq.net/?p=762356
المناطق_مكة

نشر الإعلامي اللبناني  طارق أبو زينب مقطع فيديو من داخل المشاعر المقدسة ، يشكر فيه رجال الأمن السعوديين على مجهوداتهم طوال موسم الحج هذا العام .

وطبقا للفيديو فقد قال أبو زينب ” هؤلاء الشباب هؤلاء رجال سلمان ، سلمان الحزم والعزم ، هؤلاء أبطال بلاد التوحيد لكم منا المحبة  وجزاكم الله خير على ما تفعلونه لكل المسلمين .

وفي وقت لاحق بث الإعلامي اللبناني عبر حسابه على موقع تويتر، فيديو يوثق فيه شهادة  حاج لبناني مسن أثناء أداء مناسك الحج ، وتحدث عن مجهودات ضباط الأمن السعودي وقال المسن ” ما تركوني ، ساعدوني وخدموني  وطولوا بالهم عليا ، ووقفوا لي سيارات ، ما فعلوه أحسن من خيي . ، وتابع الحاج اللبناني ” لولا وقفة المملكة مع لبنان ما كان فيه لبنان ، الله يحفظلهم بلادهم.

فيديو مُضمّن

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