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كارثة نووية” تلوح في الأفق.. وروسيا تعلن مستويات الإشعاع !
http://almnatiq.net/?p=762359
المناطق_وكالات

كشفت السلطات الروسية ، اليوم الثلاثاء، عن إرتفاع  مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك، التي شهدت انفجارا في قاعدة عسكرية الخميس الماضي.

ووفقا لموقع سكاي نيوز  فقد أعلنت  روسيا في وقت سابق عن مقتل 5 عناصر في الوكالة النووية من جراء انفجار وقع خلال إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي.

 

وانتظرت السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي، علما بأن الانفجار أدى إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي.

وقال خبراء أميركيون إنه قد يكون مرتبطا باختبار صاروخ “بوريفيستنيك” الذي كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أعلن في فبراير أن اختباراته تجري بنجاح.

 

ونقلت وكالات أنباء عن رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية “روساتوم”، أليكسي ليخاتشيف، قوله إن “أفضل طريقة لتكريمهم هي بمواصلة العمل على الأسلحة الجديدة”.، وتابع: “نحن نؤدي مهمة من أجل الوطن”، مضيفا أن أمن البلاد سيكون “مضمونا”.

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