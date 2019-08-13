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17 حاجًا أكملوا نسكهم بعد إنقاذهم من جلطات دماغية حادة في المشاعر المقدسة

17 حاجًا أكملوا نسكهم بعد إنقاذهم من جلطات دماغية حادة في المشاعر المقدسة

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17 حاجًا أكملوا نسكهم بعد إنقاذهم من جلطات دماغية حادة في المشاعر المقدسة

17 حاجًا أكملوا نسكهم بعد إنقاذهم من جلطات دماغية حادة في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=762361
المناطق_متابعات

نجح قسم المخ والأعصاب وقسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خلال موسم الحج في إنقاذ حياة 17 حاج أصيبوا بجلطات دماغية حادة تم علاج 9 حالات منهم بالأدوية المذيبة للجلطات بينما تم إجراء قسطرة دماغية لـ8 حجاج آخرين لسحب جلطات كبيره من الدماغ.

واستقبلت خدمة الخط الساخن لجلطات الدماغ بإشراف استشاري المخ والأعصاب بالمدينه الدكتور محمد بابكور، والدكتور ماجد بخيت، 17 حالة من ضيوف الرحمن أصيبوا بجلطات دماغية حادة فترة أداءهم لمناسك الحج حيث تم نقلهم على الفور للمدينة الطبية والتعامل مع حالاتهم في وقت قياسي وبعمل تكاملي مميز ابتداء من نقل الحجاج ومن ثم تقييم حالتهم طبيًا وإجراء الأشعة المقطعية والبدء في العلاج المذيب للجلطات حيث يعد علاج الجلطات الدماغية بالأدوية المسيلة والقسطرة رعاية من الدرجة الرابعة لم تألوا الدولة رعاها الله عن توفيره للحجاج.

وتم إجراء 8 عمليات قسطرة دماغية لسحب الجلطات تكللت بالنجاح وإعادة الدورة الدموية للدماغ بإشراف استشاري القسطرة الدماغية الدكتور زياد العريني، والدكتور فيصل الغامدي، حيث كانا في سباق مع الوقت لتحقيق أمنية الحجاج لإكمال ما جاءوا من أجله وهو الحج لبيت الله الحرام وتصعيدهم لعرفة عن طريق قافلة المدينة الطبية.

يذكر أن مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الأشعه التداخلية بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالميًا وبنسب نجاح عالية وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وصعوبة وعلى مدار العام، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.

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