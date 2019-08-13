ضبط مسلخ عشوائي بالشميسي مكة

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ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً عشوائياً داخل أحد المزارع بالشميسي – بمكة المكرمة – ، تديره مجموعة من العمالة الوافدة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تلقت في وقت سابق معلومات تفيد باستخدام الموقع للذبح العشوائي.

مبيناً بأنه تم ضبط الموقع وإغلاقه فوراً بتواجد الفرق الميدانية بالبلدية وإدارة وحدات الذبح ومراقبة الماشية ومشاركة الجهات الأمنية من إدارة المجاهدين والدوريات الأمنية وإدارة الكوارث بأمانة العاصمة المقدسة، وبإشراف ومباشرة مدير الإدارة الفنية ببلدية العمرة المهندس نضال العتيبي ومدير إدارة الخدمات متعب الحكمي.

وأبان “المالكي” بأن الذبح خارج المسالخ النظامية في الأماكن الغير مصرحة من قبل الأمانة، يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية ومصدر خطر على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في ظل غياب الفحص البيطري قبل وبعد الذبح، وتعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية، مؤكداً بأن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية.

من جانبه أوضح مدير الإدارة الفنية المهندس نضال العتيبي أنه تم مصادرة عدد كبير من الأغنام داخل المزرعة البعض منها نافق وغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء الحفظ والتخزين والدفن داخل المزرعة، مشيراً إلى مصادرة 165 رأساً من الأغنام المذبوحة و250 رأساً من المواشي الحية، إضافةً إلى مصادرة ثلاجتين لنقل اللحوم، وإغلاق المسلخ وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.