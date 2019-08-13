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تجاوزت ال1000 طن … تعرف على كيفية التخلص من حصى رمي الجمرات والجهة المكلفة بها

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تجاوزت ال1000 طن … تعرف على كيفية التخلص من حصى رمي الجمرات والجهة المكلفة بها

تجاوزت ال1000 طن … تعرف على كيفية التخلص من حصى رمي الجمرات والجهة المكلفة بها
http://almnatiq.net/?p=762368
المناطق_مكة

تساؤلات دائما ما تدور في الأذهان حول مصير الكميات الضخمة من الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث والتي تجاوزت نحو ال 1000 طن
ووفقا لموقع ” سبق ” فقد كشفت مصادر أن أمانة العاصمة المقدسة هي المكلفة بالمهمة، ووضعت الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.
ووفقًا لموقع وزارة الحج، فإنها تتم عملية التخلص من الحصيات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًا، لقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لإتمام عملية الفلترة.
وبعد سحب الحصيات وتجميعها، يتم تحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.

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