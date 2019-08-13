تجاوزت ال1000 طن … تعرف على كيفية التخلص من حصى رمي الجمرات والجهة المكلفة بها

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تساؤلات دائما ما تدور في الأذهان حول مصير الكميات الضخمة من الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث والتي تجاوزت نحو ال 1000 طن

ووفقا لموقع ” سبق ” فقد كشفت مصادر أن أمانة العاصمة المقدسة هي المكلفة بالمهمة، ووضعت الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.

ووفقًا لموقع وزارة الحج، فإنها تتم عملية التخلص من الحصيات عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليًا، لقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لإتمام عملية الفلترة.

وبعد سحب الحصيات وتجميعها، يتم تحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها ورميها في المرامي الخاصة بها.