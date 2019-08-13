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بعد تهنئة المسلمين.. إيفانكا ترامب تتلقى عقابا فوريا!

بعد تهنئة المسلمين.. إيفانكا ترامب تتلقى عقابا فوريا!
http://almnatiq.net/?p=762371
المناطق_متابعات

تلقت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، هجوما لاذعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها رسالة إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم  بمناسبة عيد الأضحى ، بعد أن أعتبر مغردون رسالتها تتناقض مع سياسة والدها المتشددة ضد المسلمين، التي تجسدت بقرار منع سفر مواطني الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا على حسابها بموقع “تويتر”: “عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح”.

ووفقا لموقع سكاي نيوز  فقد جاءت  الردود على إيفانكا، التي تعمل مستشارة لوالدها الرئيس  دونالد ترامب، جاءت مفاجئة، حيث علق أحد مستخدمي “تويتر” بسخرية، قائلا: “من الإدارة التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر، وعلق أخر “والدك متعصب ضد المسلمين من كل الجنسيات. ازدواجيتك شيء فظ”.

كما علق عضو الحزب الجمهوري، دافيد ويسمان، الذي كان داعما لترامب قبل أن يتحول إلى الحزب الديمقراطي، قائلا: “إن كنت تملكين هذا الشعور، شجعي والدك لكي ينهي حظر المسلمين”.

واعتبر متابع آخر على “تويتر” أن ما كتبته إيفانكا ينم عن ادعاء، حيث قال: “ما تفعلينه لكي تقولي إنك الإنسانة الجيدة أمر فظ”.

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