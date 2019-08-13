شاهد : كاهن روسي داخل كنيسة يضع طفل تحت الماء بطريقة عنيفة .. والأم تتدخل لإنقاذه!

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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كاهنًا روسيًا يُسقط طفل في وعاء كبير من الماء بطريقة وحشية، حيث لم يمنعه صريخه من الاستمرار في إسقاط رأسه تحت الماء.

وكانت والدة الطفل وعدد من عائلته قد توجهوا إلى كنيسة غاتشينا، بالقرب من سانت بطرسبرغ، لتنفيذ بعض العادات الأرثوذكسية للطفل على يد كاهن كنيسة متوحش يُدعى “فوتي نيشبورنكو”.

سلمت الأم طفلها للكاهن لإسقاطه في الماء ثلاث مرات فقط، ولكنها هرعت عندما رأته تخطى هذا العدد المقرر، ويغمر رأس طفلها بعنف تحت الماء، حيث أنها لم تتحمل سماع صريخه.

وتقول أنستازيا والدة الطفل: “لقد فعل كل شيء لإيذاء طفلي، كدت أن أفقده لولا أنني أسرعت وأوقفته عن هذا الفعل الوحشي، يحب أن يُعاقب ليكون عبرة لغيره”.

يُذكر أن الطفل أُصيب بجروح حول رقبته نتيجة احتكاكه بوعاء الماء، وقد تم تحرير بلاغ بالواقعة ومن المنتظر إلقاء القبض على الكاهن الروسي الذي كاد أن يحرم الأسرة من طفلهم.