الطيران المدني تُكمل استعداداتها لمرحلة توديع ضيوف الرحمن

المناطق_مكة

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني، استعداداتها لاستقبال الحجاج المغادرين لبلدانهم بعد أن أنهوا مناسك حجهم هذا العام، عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك من خلال خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وتحرص الهيئة على توفير كافة الإمكانيات وتقديم أرقى الخدمات اللائقة بضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وذلك من خلال منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

وسيعود مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والمكون من 14 صالة سفر للعمل إلى أن يحين موعد مغادرة آخر حاج بإذن الله في اليوم الـ 15 من شهر محرم المقبل، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المغادرين عبر المجمع أكثر من(950) ألف حاج، سيغادر منهم نحو قرابة (300) ألف حاج خلال الأسبوع الأول من مرحلة المغادرة.

ولضمان انسيابية تحركات الحجاج بكل يسر وسهولة، تم تحويل جميع المسارات في الصالات إلى اتجاه المغادرة فقط، وذلك حرصاً من هيئة الطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار على توفير كل التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن.

وقد هيأت الهيئة في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عدد (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصات للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، ومواقف الحافلات التي تستوعب (100) حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات تتسع لـ (26) طائرة في آن واحد، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن رحلتهم داخل المطار.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت هيئة الطيران المدني 3 صالات سفر لاستقبال الحجاج المغادرين إلى بلدانهم، ومن المتوقع أن تغادر من المطار أكثر من 3 آلاف رحلة ابتداءً من يوم 15 ذو الحجة وحتى يوم الـ 15 من شهر محرم المقبل، ولتأمين انسيابية حركة المغادرة بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

تم تجهيز وتهيئة صالات الحج، بالإضافة إلى صالات المغادرة الدولية التي سيتم استخدمها في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، وقد تم توفير (104) منصة لإنهاء إجراءات السفر، ومناطق لإنهاء إجراءات الجوازات بعدد (60) منصة.

إضافة إلى عدد (24) بوابة سفر ترتبط مباشرة بالطائرات عن طريق الجسور، و(9) بوابات لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات بواسطة الحافلات، كما تم تجهيز منطقة خارجية لاستقبال أمتعة الحجاج بشكل مسبق قبل موعد المغادرة، بالإضافة إلى توفير عدد مناطق استراحة الحجاج (بلازا) بمساحة إجمالية 10,000 متر مربع تقريبا، ومجهزة بجميع وسائل الراحة خلال انتظار حجاج بيت الله، ومنطقة مواقف حافلات تستوعب (250) حافلة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تطبيق الخطة السنوية لمغادرة ضيوف بيت الله الحرام، حيث يعمل بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية، يمثلها في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس أكثر من 7 آلاف موظف وموظفة.

كما يمثلها في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي قرابة 5 آلاف موظف وموظفة، وتأتي هذه الاستعدادات والتجهيزات الجارية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات سفرهم ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان.