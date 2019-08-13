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إذا لم تعجبك واجهة تويتر الجديدة .. طريقتان لاستعادة القديمة

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إذا لم تعجبك واجهة تويتر الجديدة .. طريقتان لاستعادة القديمة

إذا لم تعجبك واجهة تويتر الجديدة .. طريقتان لاستعادة القديمة
http://almnatiq.net/?p=762380
المناطق_متابعات

عادة ما تواجه التحديثات الجديدة للمواقع والتطبيقات المختلفة ، إنقساما بين  المستخدمين وخاصة وإن كان تحديث جذري ، هذا ما حدث حول   واجهة موقع تويتر الجديدة، والتي تختلف بشكل كبير عن سابقتها

في الوقت  الذي أثنى  فيه البعض على الواجهة الجديدة وطريقة ترتيب القائمة على جانب الشاشة، فإن آخرين طالبوا باسترجاع الواجهة القديمة.

ومن الخظ الجيد لمستخدمي تويتر الذين لم تنال الواجهة الجديدة إعجابهم ، فهناك عدة طرق لاستعادة الواجهة القديمة، هذه أبرزها وأسهلها كما أوردها موقع “ذا نكتس ويب”.

إضافة “GoodTwitter”

يمكنك استعادة واجهة تويتر القديمة عن طريق تثبيت إضافة GoodTwitter سواء على متصفح كروم أو فايرفوكس.

كل ما عليك فعله هو تحميل الإضافة سواء عن طريق Chrome’s Web Store الخاص بمتصفح غوغل كروم، أو Firefox’s Add-On Manager الخاص بمتصفح فايرفوكس، ثم توجه إلى صفحة تويتر،في حال عدم ظهور الواجهة القديمة، قم بمسح الكاش، أو حمل الصفحة مجددا.

الإعدادات الداخلية

هناك حل آخر لاستعادة الواجهة القديمة عن طريق إعدادات تويتر الداخلية، إلا أنه حل مؤقت، إذ ستعود الواجهة الجديدة بمجرد إعادة تحميل الموقع، – اذهب إلى كلمة More الموجودة بالقائمة على الجانب الأيسر من الشاشة، ثم- اذهب إلى “Settings and Privacy” ثم “About Twitter” ثم “Directory”.، وستفتح صفحة جديدة تلقائيا، اضغط على كلمة Home وستجد الواجهة القديمة قد عادت.

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