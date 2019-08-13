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“الصحة” تزيّل ورمًا من رأس حاجة يمنية

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“الصحة” تزيّل ورمًا من رأس حاجة يمنية

“الصحة” تزيّل ورمًا من رأس حاجة يمنية
http://almnatiq.net/?p=762388
المناطق_واس

تمكنت وزارة الصحة بتوفيق الله من إزالة ورم في دماغ حاجة يمنية بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.
وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة اليمنية “مريم الطيب” القادمة للمملكة لأداء فريضة الحج، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر 60 عامًا، وقرر إجراء عملية إزالة الورم.
الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.
وبدأت حالة الحاجة اليمنية في التحسن؛ فيما تم تمكينها من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.
وأشادت مريم بالخدمات الطبية التي وصفتها بالمتقدمة، قائلةً ” إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها”، معربةً عن شكرها للمملكة قيادة وشعبًا نظير ما يجده حجاج بيت الله من الخدمات الصحية والإنسانية.

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