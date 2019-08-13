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أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 

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أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=762408
المناطق_فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .
وقال سموه: ما كان هذا ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة -أعزها الله- من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف ، وتسخير التسهيلات المادية والبشرية كافة لخدمة الحجيج مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
وسأل سموه ، الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

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