أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

المناطق_فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .

وقال سموه: ما كان هذا ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة -أعزها الله- من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف ، وتسخير التسهيلات المادية والبشرية كافة لخدمة الحجيج مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وسأل سموه ، الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.