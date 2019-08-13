أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مهنئاً بنجاح موسم حج هذا العام.

وجاء في برقية سموه “يشرفني أن أرفع لنظركم الكريم سيدي، باسمي وباسم أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام1440هـ، بفضل الله ثم بفضل رعاية مقامكم الكريم وقيادتكم الحكيمة، واهتمامكم رعاكم الله بتيسير شؤون قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، من شتى أصقاع المعمورة” مضيفاً سموه “وإني يا سيدي أرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم أيدكم الله، والتي كانت محط أنظار الجميع واعجابهم، مما مكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة ولله الحمد، وهو ما يشهده الحجاج ولله الحمد في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في الخدمات المقدمة لهم”، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنجاح موسم الحج، حيث جاء في برقية سموه “يسعدني أن أعبر لسموكم عن اعتزازنا بما شاهدناه ولمسناه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، والذي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم المتابعة الدائمة والحثيثة من سموكم، وحرصكم على الارتقاء بمستوى الخدمات، لتيسير رحلة الحجيج، من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، الأمر الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-، وجهود سموكم، والعاملين في لجان الحج، وفي الميدان من مدنيين وعسكريين ومتطوعين من أبناء هذا الوطن”، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على جهوده الكريمة، وأن يوفقهما لكل ما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين.

كما بعث سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح خطط موسم الحج لهذا العام، وجاء في برقية سموه “سرنا ما شاهدناه من خططٍ دقيقة، وجهودٍ عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء نسكهم، وتطوير العمليات في مختلف المنافذ والمشاعر، واستخدام أحدث التقنيات، وتسخير كافة الإمكانيات، في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق رضاهم، وهذا تكليفً وفقكم الله للقيام به، فالحمد لله على فضله”، متمنياً سموه لسمو وزير الداخلية ومنسوبي الوزارة التوفيق في مهام عملهم.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على نجاح خطط حج هذا العام، وحرص سموه أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة، وتذليل كافة العقبات التي اعترضتهم، سواءً في المنافذ أو المشاعر، وهو ما أسهم ولله الحمد في تحقيق رضا ضيوف الرحمن.