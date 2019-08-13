مدير الأمن العام يعلن نجاح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج 1440 هجريًا

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أعلن معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، عن نجاح كافة الخطط الامنية والمرورية والتنظيمية لحج هذا العام الامر الذي ياتي مكملا لنجاح حج هذا العام ١٤٤٠ه بإمتياز ولله الحمد. وقال معاليه من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة اطمئنينا على الحج بشكل كامل ، والوضع الان في وضعه الطبيعي بعد أن رمي الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث، منهم المتعجلين الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام ـ ومنهم من عاد إلى مخيماتهم، حيث كان يوجد كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوال نصف ساعة ، ومن ثم اصبح الوضع مطمئن.

وأوضح مدير الأمن العام أن غداً هو يوم لغير المتعجلين ونحن مطمئنين على وضع الحج والحمد لله بشكل كبير، حيث لم تسجل أي حالة خلال هذه الأيام ، وإن شاء الله تعالى تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي ونكون فرحين جميعاً بهذا النجاح .

وقال الفريق اول ركن خالد قرار أن رجال الأمن تعودوا على العمل في كل الظروف ولهم تجارب كثير في إدارة الحشود ، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في اجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائم للحجاج ، وأكد الفريق الحربي أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف وقال، شاهدنا تعاملهم خلال الأيام الماضية ونحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا فالحج لم ينتهي بعد وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة العربية السعودية.

وعن وضع الحجاج أكد الفريق الحربي الوضع اليوم مريح وهو أفضل من السابق بعد عناء يوم أمس وإن شاء الله تكتمل رحلتهم إلى مكة المكرمة ويؤدوا طواف الإفاضة والوداع ، ومنهم من يتجه إلى المدينة المنورة ومنهم يتجه للمطار استعداداً للمغادرة بسلامة الله