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أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 

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مدير الأمن العام يعلن نجاح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج 1440 هجريًا

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أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 

أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج 
http://almnatiq.net/?p=762422
المناطق-تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ
وقال سمو أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ : يشرفني بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذاالعام  1440هـ ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة ، وهو ما يجسد حرصكم واهتمامكم واشرافكم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ، وما وفرته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة, لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين ، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم .
كما بعث سمو الأمير فهد بن سلطان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع,  جاء فيها :  أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام  يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين  وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ،  سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.
كما بعث سمو أمير منطقة تبوك برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.

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