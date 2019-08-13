أمانة عسير تخالف 14صالون حلاقة و تضبط 8 عمال مخالفين بمدينة أبها

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قامت أمانة منطقة عسير بحملة تفتيشية مكثفة على صوالين الحلاقة بمدينة أبها ، للتأكد من تطبيقها الإشتراطات الصحية المعمول بها وذلك تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه تم ضبط 14 صالون رجالي مخالف للإشتراطات الصحية المعمول بها خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها الامانة إضافة إلى ضبط عدد ثمانية من العمالة الممارسة داخل تلك الصوالين يمارسون النشاط بدون تجديد للشهادات الصحية و عدم ارتدائهم الزي المخصص لمزاولة المهنة،

وأضاف الحميدي أن الامانة شرعت في تكثيف الحملات الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية منذ اول أيام العيد والتي شارك فيها مراقبين و متخصصين بهدف التأكد من سلامة الأدوات والتجهيزات المستخدمة، والتأكد من استخدام الأمواس ذات الاستعمال الواحد و قياس مدى التزام تلك المنشآت بمعايير النظافة داخل المنشأة والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى التأكد من حصول العاملين على شهادات صحية و خلوهم من الأمراض.

منبهاً إلى أن الحملة هدفت إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من لائحة صالونات الحلاقة.

ودعا الحميدي جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .