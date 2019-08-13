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بر جدة تخصص 1000 أضحية لمستفيديها من الأسر والأيتام

بر جدة تخصص 1000 أضحية لمستفيديها من الأسر والأيتام
http://almnatiq.net/?p=762428
المناطق_جدة

استلمت المئات من الأسر والأيتام أكثر من 1000 ذبيحة قدمتها جمعية البر بجدة وذلك ضمن مشروع الأضاحي أحد أهم مشاريعها الخيرية الموسمية المرتبطة بموسم الحج.

وأكد نائب رئيس مجلس دارة جمعية البر بجدة الاستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن مشروع الأضاحي تستفيد منه أكثر من 1000 أسرة مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها ، كما أن الايتام لهم نصيب من هذا المشروع كونهم أبناء البر ومستحقين لجميع خدماتها ومشاريعها ، في حين ذكر أن برنامج “كفالة الأسر” مكن الجمعية من تلبية حاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال ، مشيرا أن ( البر ) تحرص على موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعتبر من المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ لتحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام المحتاجين والفقراء.

وأفاد العتيبي إلى أن الجمعية تعمل على إيصال الأضاحي إلى محتاجيها؛ حيث تقوم بتوزيعها على المحتاجين والأسر الفقيرة والأيتام والأرامل بجدة وضواحيها؛ مضيفاً أن القائمين على ( البر ) يحرصون على هذا المشروع الموسمي؛ كوْن الأضاحي سنة مؤكدة وأجرها عظيم وتدخل الفرح والسرور على مستحقيها.

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