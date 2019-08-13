نائب أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مهنئاً بنجاح موسم حج هذا العام.

بالخطط الدقيقة وأحدث التجهيزات والطاقات البشرية التي سخرتها الدولة –أيدها الله- بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، خدمةً لقاصدي المسجد الحرام، وتيسيراً على الحجاج، والتي هي محل فخر واعتزاز المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يمده بعونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنجاح موسم الحج، بفضل الله ثم بفضل متابعة سموه المستمرة للوقوف على شؤون الحجيج وتطوير أداء العاملين بمنظومة الحج ونوعية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجهود أجهزة الدولة المختلفة، التي سعت لراحة الحجاج والتيسير عليهم في أداء نسكهم براحة واطمئنان، مشيراً إلى ما اختص الله به قادة هذه البلاد من القيام على شؤون الحرمين الشريفين وعمارتهما، سائلاً الله التأييد والإعانة لسمو ولي العهد.

كما بعث سموه برقيةً خطية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، هنأه فيها على نجاح خطط الحج لهذا العام، بفضل الله ثم بفضل تكامل الجهود وتظافرها من الجهات المختلفة.

كما هنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على نجاح خطط حج هذا العام، وحرص سموه أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة، وبعث سموه ببرقية خطية لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، هنأه فيها بنجاح خطط الحج لهذا العام، مشيراً فيها إلى جهود سموه في الوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة، وحرصه على أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.