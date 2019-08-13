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نائب أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

نائب أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

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سمو نائب أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ..

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أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

أبرز المواد

سمو نائب أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ..

سمو نائب أمير جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ..
http://almnatiq.net/?p=762438
المناطق_فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني وأجمل التبريكات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .
وقال سموه: إن القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ، وما تبذله الحكومة بقطاعاتها كافة ، وكذلك تطور مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة عامًا بعد عام ، أسهم – بفضل الله – في نجاح موسم الحج ، ومكّن الحجيج من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .
وسأل سموه ، الله العلي القدير ، أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

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أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

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