محافظ أملج يفتتح مهرجان “شاطئ أملج 2019م” بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية

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افتتح محافظ أملج، زياد بن عبد المحسن البازعي، مساء اليوم الإثنين 11 ذي الحجة 1440هـ الموافق 12 أغسطس 2019م، مهرجان شاطئ أملج 2019م، بحضور الرئيس التنفيذي للإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المهندس ثامر بن صفوان حابس، وعدد من المسؤولين والأعيان، وجمع غفير من الأهالي والزوار، وذلك بمنتزه الدقم السياحي.

وعند وصول راعي الحفل قام بجولة في المهرجان اطلع خلالها على الفعاليات وأكشاك الأسر المنتجة والجلسات العربية المباشرة على الشاطئ، بعد ذلك أخذ مكانه بالمنصة حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها قدمت الطفلة رهف القحطاني قصيدة ترحيبية نالت استحسان الحضور ثم قامت بتقديم باقات ورد لراعي الحفل والحضور، تلا ذلك كلمة رئيس الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص المهندس ثامر بن صفوان حابس عبر فيها عن اعتزاز الاتحاد بالتواجد في محافظة أملج من خلال هذا المهرجان مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ أملج رئيس لجنة التنمية السياحية وفريقه على الجهود المبذولة في سبيل التنشيط السياحي بأملج.

بعد ذلك ألقى الشاعر ناصر بن عليثة المحياوي قصيدة جزلة نالت استحسان الجميع وصفق لها الحضور بحرارة، ثم تم عرض فقرة “رجال أمننا في الحج” والتي نقلت مشاعر عدد من أبناء أملج من رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يختلط معها مشاعر الشباب والأطفال وتهانيهم لرجال الأمن بالعيد السعيد، ثم توالت الفقرات حيث قدم المنشد خضير الفهد عدد من الوصلات الإنشادية الوطنية كما قدمت فرقة فوشيا عدد من الفقرات.

بعد ذلك غادر راعي الحفل موقع المهرجان مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظمة والحاضرين، لتستمر فعاليات المسرح التي استمتعت بها العائلات والأطفال حتى منتصف الليل.

يذكر أن مهرجان شاطئ أملج 2019م تنظمه مؤسسة الإضاءة الزرقاء لتنظيم الفعاليات “بلولايت” بإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبمشاركة لجنة التنمية السياحية وبلدية أملج وقطاع حرس الحدود بأملج, ويستمر المهرجان لمدة 20 يوم على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم.