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شاهد: سطو مسلح على بقالة في حي الخزامى بالخرج

شاهد: سطو مسلح على بقالة في حي الخزامى بالخرج
http://almnatiq.net/?p=762446
المناطق_الرياض

كشف مقطع فيديو أظهر عملية سطو مسلح بسكين ومفتاح عجل قام بها شخصين ملثمين على بقالة تموينات بحي الخزامى بالخرج ، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح اليوم ، نتج عنها إصابة عامل البقالة بجروح بليغة في الرأس استدعت نقله للمستشفى لإجراء اللازم.

وفي التفاصيل التي يرويها أحد شهود الأعيان أن اللصين بعد أن أوقفا مركبتهما النترا بيضاء اللون أمام البقالة خرجا منها حاملين سكين ومفتاح العجل ودخلا محل التموينات وقاما بتهديد العامل للحصول على مبالغ مالية ، إلا أنه بادر بمقاومتهما والدخول معهما في عراك نتج عنه إصابة العامل بجروح بليغة في الرأس استدعت نقله للمستشفى وعمل الغرز اللازمة لإقاف النزيف.

كما أظهر مقطع آخر تناثر الدماء داخل المحل جراء العراك الذي حدث بينهم كما أبان المقطع وجود أحد الأطفال كان قد هرب من الموقع بعد أن شعر بالخوف.

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