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نادي النصر السعودي يقترب من ضم المدافع الكوري الجنوبي كيم كي هي

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نادي النصر السعودي يقترب من ضم المدافع الكوري الجنوبي كيم كي هي

نادي النصر السعودي يقترب من ضم المدافع الكوري الجنوبي كيم كي هي
http://almnatiq.net/?p=762447
المناطق_الرياض

كشفت تقارير صحفية بأن إدارة نادي النصر السعودي دخلت في مفاوضات جادة مع المدافع الكوري كيم كي هي، البالغ 30 عامًا، لاعب نادي سياتل سوندرز إف سي الأمريكي، إذ من المنتظر أن يحل بديلًا عن الحارس الأسترالي براد جونز في القائمة الآسيوية

وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم ، فإن الهلال سبق وأن فاوض اللاعب في موسم 2014، لكن العرض الصيني من شنغهاي جعل اللاعب يرفض فكرة القدوم للدوري السعودي

وارتفعت حظوظ قدوم المدافع الكوري للنصر، بعد أن قام اللاعب بعمل تفضيل لتغريدة حساب النصر الرسمي في تويتر ، والخاصة بتأهل الفريق إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا، ما يشير إلى اقتراب اللاعب من ارتداء قميص النصر

وتعتزم إدارة النصر إسقاط اسم الحارس الأسترالي براد جونز هو وزميله البرازيلي مايكون من القائمة الآسيوية، على أن يتم إضافة حارس آسيوي بدلًا من جونز أو المدافع الكوري، على أن تتم إضافة المغربي نور الدين أمرابط، ليكون بجوار عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو

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