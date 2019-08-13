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ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون مشعر منى بعد رمي الجمرات

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون مشعر منى بعد رمي الجمرات
http://almnatiq.net/?p=762466
المناطق_مكة

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مشعر منى إلى مكة المكرمة بعد أن رموا الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1440هـ متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ.

وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة قبل ذلك مكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

ويستعد الضيوف للذهاب إلى مدينة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي الأمين ، وعلى أصحابه أبي بكر وعمر ــ رضي الله عنهم ــ ، والصلاة في المسجد النبوي، والزيارة لأبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة استضاف خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، وشهد.

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