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شاهد.. “موسم الطائف” يشهد عودة السينما من جديد

شاهد.. “موسم الطائف” يشهد عودة السينما من جديد
http://almnatiq.net/?p=762477
المناطق_الطائف

يشهد “موسم الطائف” عودة السينما من جديد، ضمن أكثر من 70 فعالية نوعية، تستمر طوال شهر أغسطس في 4 مناطق رئيسية، حيث يتم عرض أحدث وأشهر الأفلام العربية والأجنبية، وبطريقة عرض مبتكرة وعلى الهواء الطلق، تفاعلاً مع الأجواء الرائعة والطقس المعتدل في “مصيف العرب” خلال هذه الأيام.

وانطلقت السينما في مدينة الطائف، من خلال 4 عروض يومية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصاً، لاستيعاب الإقبال المتزايد، كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المميزة والحديثة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة، من خلال قائمة يتم تحديثها كل 6 أيام، وبقيمة موحدة للتذاكر.

وتضم قائمة أفلام الأسبوع الأول، الفلم المصري “سبع البرمبة” من بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد ومجموعة من نجوم السينما المصرية، وكذلك الفيلم الأمريكي “من إن بلاك إنترناشيونال” من بطولة تيسا ثامبسون كريس همسوورث، ايما ثومبسون، ليام نيسون وغيرهم من اشهر نجوم هوليوود.

ويُعرض مع بداية الأسبوع الثاني، الفلم الكرتوني الشهير “توي ستوري 4” والذي حقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وحظي بإشادات النقاد حول العالم، بالإضافة إلى الفلم الكرتوني الشهير “علاء الدين” والمستوحى من كلاسيكيات “ديزني”، وسيكون زوار موسم الطائف على موعد مع الكثير من المفاجئات خلال الايام القادمة، وبإمكان الراغبين في معرفة المواعيد او الموقع أو قائمة الأفلام، زيارة موقع “مواسم السعودية” الإلكتروني saudiseasons.sa أو حسابات “موسم الطائف” في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة [email protected]

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