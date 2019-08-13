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الأرصاد: بـ 600 نشرة جوية و 766 جولة تفتيشية نعلن نجاح أعمال الهيئة في الحج

http://almnatiq.net/?p=762490
المناطق_واس

أعلن معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي نجاح أعمال الهيئة وبرامجها وخططها المنفذة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.
وقال أن الهيئة بثت 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة ونفذت 766 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج رصدت خلالها 291 مخالفة بيئية، وقد حققت جميع التوقعات المعنية بطقس المشاعر نجاحها ولله الحمد ورصدت الظواهر الجوية بدقة عالية. وتمكنت بمشيئة الله من تقديم أدق المعلومات الأرصادية وبوقت مبكر للجهات المعنية بإدارة الحج، وقد ظهر ذلك جلياً في الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة حيث قامت الهيئة بمراقبة حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وخصصت 3 رادارات ومعلومات قمرين صناعيين لرصد الظواهر الجوية على منطقة المشاعر، فيما راقبت جودة الهواء من خلال (9) محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(6) محطات في المدينة المنورة. ولم يتم تسجيل زيادة تذكر في تلوث هواء المشاعر.
وأضاف معاليه أن الهيئة استعدت من وقت مبكر وقامت بجولات تفتيشية شملت جميع مرافق المشاعر والعاصمة المقدسة بغرض رفع مستوى الالتزام البيئي في المشاعر قبل دخول حجاج بيت الله والمراقبة أثناء تواجدهم.
وقال معاليه أن الهيئة أسهمت من خلال برامجها التوعوية في الحج للتعرف على الطقس وطريقة التعامل مع الظواهر الجوية وكذلك المساهمة في المحافظة على بيئة المشاعر، وجرى توزيع هدية الحاج بالمشاعر المقدسة، وأصدرت الهيئة معلوماتها بأربع لغات تم توزيعها ورقيا وإلكترونيا وكذلك إنتاج رقمي مكثف للتوعية الأرصادية والبيئية استند في إعدادها على توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال حج هذا العام 1440هـ.
وبهذه المناسبة يرفع معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ غير المستغرب على قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله.

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