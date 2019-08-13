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واتساب يطرح ميزة القفل ببصمة الإصبع لهواتف الأندرويد

واتساب يطرح ميزة القفل ببصمة الإصبع لهواتف الأندرويد
http://almnatiq.net/?p=762502
المناطق - الرياض

ويمكنك تفعيل تلك الميزة من خلال الذهاب للإعدادات ثم الحساب وبعدها الخصوصية ثم تفعيل بصمة الإصبع settings > account > privacy > fingerprint lock، وسوف يحتاج المستخدم إلى عمل مسح لبصمات أصابعه من أجل تشغيل الميزة بنجاح.

كما تستطيع الحصول على تلك الميزة الجديدة بهاتفك الأندرويد عندما تقوم بتحديث تطبيق واتساب لديك للإصدار بيتا 2.19.221 كما سوف تعمل ميزة بصمة الإصبع على الهواتف التي لديها نظام التشغيل أندرويد مارشيميلو أو الإصدارات الأحدث وكذلك يجب توفر ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالهاتف.

ومع تمكين ميزة بصمة الإصبع، لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل من الإشعارات وحتى المكالمات الواردة إليك حيث يتم استخدام المصادقة ببصمة الإصبع عند فتح تطبيق واتساب فقط ويهدف التطبيق من تلك الميزة تأمين محادثات المستخدم وتوفير حماية أكبر للخصوصية.

أيضا، يسمح لك واتساب بإختيار الفاصل الزمني الذي يناسبك لكي يتم قفل التطبيق وتتراوح الإختيارات بين القفل حالا وبعد دقيقة أو أقصى مدة بعد نصف ساعة، ولعل تلك الميزة ليست بالجديدة لمستخدمي الآيفون حيث طرح واتساب قبل ثلاثة أشهر ميزة المصادقة عبر بصمة الوجه والإصبع على أنظمة iOS

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