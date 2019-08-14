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هل وقع إنفجار نووي في روسيا حقا؟ “فيديو”

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المناطق _ إسلام داوود

إنفجار هائل أدى لموجات ضغط جوي ضخمة هزت منطقة روسية، أثار تكهنات ومخاوف عالمية من احتمالية وقوع إنفجار نووي في روسيا، تحاول سلطات الكرملين التستر عليه.
وتفصيلا، فقد وقع إنفجار غامض بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، على طول ساحل القطب الشمالي الروسي.
وحاولت السلطات الروسية إبقاء أمر الانفجار الغامض في طي الكتمان، واكتفت بالإعلان يوم الخميس الماضي، عن مقتل شخصين في حادث عرضي، فيما سعى إيجور أورلوف، حاكم إقليم أرخانغلسك حيث تقع سيفيرودفينسك، لتهدئة المواطنين، من خلال التأكيد على أن مستويات الإشعاع في المنطقة كانت طبيعية.
لكن رئيس الوكالة الإتحادية للطاقة الذرية الروسية (روساتوم) كشف الإثنين عن ملابسات وفاة خمسة خبراء نوويين في إنفجار غامض في البحر.
وأكد المسؤول الروسي أن الخبراء الخمسة الذين قضوا الأسبوع الماضي في الإنفجار النووي كانوا يعملون على إجراء تجارب على محرك صاروخي عندما وقع الإنفجار.
ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن مسؤولين قولهم إن النار اشتعلت في وقود الصاروخ، مما تسبب في إنفجاره وأدت قوة الإنفجار إلى إلقاء عدة أشخاص في البحر.
وأعلنت روسيا أن إرتفاع مستويات الإشعاع بمدينة سيفيرودفينسك ناهز 16 ضعفا بعد الإنفجار .
وقالت وكالة الطقس الروسية إن مستويات الإشعاع إرتفعت من أربع مرات إلى 16 مرة، في حين رفعت منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) تقديراتها إلى نحو عشرين مرة.
بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلم الكثير من الأمور عن الإنفجار الغامض.
و قال ترامب في تغريدة على تويتر إن “الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورا. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب سكاي فال قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدا”.
كارثة تشيرنوبل:
وأحيى الإنفجار الذي وقع بشمال روسيا ذكريات إنفجار المفاعل النووي السوفيتي السابق تشرنوبل والذي أودي بحياة عشرات الأشخاص وتسميم ألاف الهيكتارات من الأراضي.
ووقعت كارثة تشيرنوبل في عام 1986، قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفيتية، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم حدثت أثناء إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة من المفاعل ما أدي إلى حدوث انفجار نووي مدمر.

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