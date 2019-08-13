أمير الحدود الشمالية يهنئ خادم الحرمين و ولي العهد بنجاح موسم الحج

المناطق _ مكة المكرمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة النجاح المتميز لحج هذا العام .

وأكد سموه أن موسم حج هذا العام واصل نجاحاته المتتالية تباعاً في جميع مراحله، و عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، و عبر تطويع التقنية الحديثة وتكييفها بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة، التي فاقت التوقعات .

وأكد سموه أن خادم الحرمين الشريفين ، – أيده الله – جعل خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن في قمة اهتماماته بإشراف كريم ومباشر ورعاية جليلة وتوجيهات حثيثة ودائمة في هذا الشأن، ووفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام، ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والإزدهار .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة من خلال تطبيق منهجية جديدة، أساسها الانتقال من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة الحج والعمرة وجودة الخدمات للحجاج .

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهات القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم.

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الحكيمة الرشيدة، وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجْزِل لهما الأجر والمثوبة على ما يبذلانه خدمة للإسلام و المسلمين.