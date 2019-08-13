المملكة تنفذ موسم حج إستثنائي.. التنظيم يوجه رسالة تحذير للحاقدين.. وبرقية طمأنة للمسلمين

المناطق _ إسلام داوود

بالأفعال لا الأقوال دوما، كان رد المملكة على الأصوات الحاقدة التي تسعى لتهديد أمنها من الخارج، وإثارة البلبلة بالدعوات الحاقدة لما يسمى بـ”تدويل الحرمين”.

وكما كان متوقعا كان موسم الحج هو أكثر الطرق الفعالة للرد على تلك الأبواق الحاقدة، بإنجاز نجاح مبهر في تنظيم صفوف المسلمين في ركنهم الأعظم واجتماعهم الأكبر على مدار العام.

وخلال شهور من الإستعداد المتواصل وبجيش مسخر من الموظفين والعاملين وبإمكانات مادية هائلة نجحت المملكة في الخروج بموسم الحج للعام الحالي 1440هـ في صورة مشرفة أمام المسلمين والعالم، والتأكيد على أن المملكة ستبقي القلب النابض للإسلام والعرب.

وأدى ما يزيد على 2.489 مليون حاج من داخل وخارج المملكة، مراسم الحج، هذا العام تحت تنظيم وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، اللذان لم يدخرا جهدا في سبيل خدمة ورعاية الحجاج خلال قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج.

نجاح مبهر:

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح موسم الحج للعام الحالي 1440 هــ موضحا أنه تم مناقشة ما سيتم عمله في الحج خلال السنوات القادمة في لجنة الحج المركزية التي تجتمع في أول أسبوع بعد الحج مباشرة لبحث ومناقشة ماذا قدم خلال موسم الحج ومدى رضى الناس ورضى ضيوف الرحمن عنه , وماهي الإيجابيات وماهي السلبيات

وأكد أمير مكة أنه ليس هناك حاجة لذكر كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر المقدسة لأن هذا تحصيل حاصل فليس هناك مشاريع تقام دون مبالغ موضحا أن المهم هو ما تم إنجازه وما هو المستوى الذي تم الوصول إليه وماهي النجاحات التي تحققت في الهفوات التي كانت في الموسم الماضي فإذا كان ما تم تجاوزه من الهفوات التي كانت موجودة في الموسم الماضي فإنه يكون قد تحقق النجاح وأما ماذا صرف فإنه لا يعني شيئا حتى وإن قلنا عشرة مليارات ومائة مليار وغيرها.

وأشار سموه إلى أن المهم في خدمة الحجيج هو رضى ضيف الله في بيت الله وفي المشاعر المقدسة والجميع مسؤولون عن خدمة هذا الضيف العظيم لأنه ضيف الله ومسؤولون عن هذه الضيافة وعن جعل هذه الرحلة الإيمانية رحلة مريحة وممتعة لحجاج بيت الله الحرام.

وعن سبب اختفاء كثير من الظواهر السلبية في موسم الحج فقد أرجع سموه السبب إلى سلامة الطريقة والأسلوب الذي تتبعه حكومة المملكة في تطوير خدمات الحج والعمرة إلى جانب الاستفادة من الأخطاء السابقة ومحاولة تلافيها في العام الذي يليه.

أبلغ رد:

ورأى خبراء أن النجاح المبهر الذي حققته المملكة في تنظيم موسم الحج كان ردا بليغا على الدعوات المشبوهة لتدويل الحرمين والساعين لإحداث بليلة في كل مناسبة كبرى بالمملكة لتصوير الأمر كأن المملكة قد صارت عاجزة عن حماية ضيوف الرحمن.

بدوره أكد أمير مكة أن نجاح موسم الحج هذا العام هو أبلغ رد علي من وصفهم “بالحاقدين” على المملكة والتقليل من شأن الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله.

أرقام:

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فقد بلغ عدد الحجا هذا العام 2,489,406 حجاج ، منهم 1,855,027 حاجا من الخارج , ومن الداخل 634,379 حاجاً , وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336,000 حاج وعدد المخالفين 298,379 مخالفاً.

وقد أنخفض عدد المخالفين خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 % حيث بلغ المخالفين في العام الماضي 383.000 مخالف .

وبلغت أعداد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات أكثر من 350,000 بالإضافة إلى 35,000 متطوع ومتطوعة بينهم 120.000 رجل أمن و 200,000 من مختلف القطاعات و30.000 ممارس صحي .

بدورها وزعت الجهات الخيرية أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبلغت الأحمال الكهربائية خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 4715كيلو وات وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر خلال الحج.

ووفقا لأرقام الرسمية فقد تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20,000 حافلة

وفي مجال الخدمات الطبية تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية وتم نقلهم إلى عرفات وأتموا حجهم وهم في سيارات الإسعاف ليتموا حجهم

كما قدمت 173 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة متنقلة خدمات للحجاج خلال المناسك هذا العام حيث بلغت طاقتها السريرية 5000 سرير وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة.