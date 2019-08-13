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العثور على بقايا من عطر الملكة الفرعونية “كليوباترا”

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العثور على بقايا من عطر الملكة الفرعونية “كليوباترا”

العثور على بقايا من عطر الملكة الفرعونية “كليوباترا”
http://almnatiq.net/?p=762520
المناطق _ وكالات

رغم مرور آلاف السنين ، عثر إثنان من أساتذة جامعة هاواي على بقايا محتويات العطر المنسوب إلى الملكة كليوباترا، داخل جرة يونانية أو رومانية قديمة ناعمة بمقبضين وعنق ضيق.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن العطر المنسوب للملكة الفرعونية يتكون من مزيج سميك ولزج من الهيل وزيت الزيتون والقرفة ، وهو ما وُجد محفوراً بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

ويسعى علماء حاليون إلى إعادة إنتاج العطر الذي يتصف بأنه أكثر سماكة من العطور الحالية، كما يتميز بكثافته وقوة رائحته ومدى دوامها على جسم الانسان، وأضاف البروفيسور ليتمان، وهو أحد الأكاديميين المشاركين في المشروع “أن عطر كليوباترا يتميز برائحة لم يشمها أحد من قبل ، فهو رائع حقاً”.

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