الإتفاق يعاود تدريباته بعد إجازة عيد الأضحى

المناطق _ الدمام

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية بعد فترة إجازة دامت ليومين بمناسبة عيد الأضحى.

وقاد المدرب الوطني خالد العطوي الحصة التدريبية المسائية التي أقيمت اليوم (الثلاثاء) على ملعب عبدالله الدبل بالنادي. وشمل المران على تطبيقات لياقية مختلفة، وتدريبات التمرير.

وقبل انتهاء المران، قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين للمشاركة في مناورة جادة على كامل الملعب.

وشهدت التدريبات عودة لاعبي الاتفاق محمد الكويكبي وعلي الخيبري وسيدريك يامبيري.

وفي ذات السياق أقامت إدارة الفريق الأول بعد نهاية التدريبات احتفالية مبسطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شارك فيها الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق.