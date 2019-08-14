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وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=762544
المناطق - الرياض

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله -، بمناسبة نجاح حج هذا العام.
وأكد معاليه أن هذا النجاح جاء بعد جهود كبيرة قدمتها الجهات المعنية، لما يمثله خدمة الحرمين الشريفين من أهمية بالغة لقيادة المملكة وشعبها.
وأضاف :” إن حرص واهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بالحرمين الشريفين انعكس على تقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق للابتكار في تقديم هذه الخدمات لينعم الحاج والحاجة بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة”.
وقال معالي وزير العدل: إن هذا النجاح هو نجاح المملكة قيادة وشعباً؛ فهذه الدولة المباركة دأبت على خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما بنية مخلصة لله تعالى، والاعتناء بهم، وحسن التنظيم والإدارة بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وبيّن الدكتور الصمعاني أن عدداً من منسوبي المرفق العدلي شاركوا في شرف خدمة ضيوف الرحمن من خلال تقديم الخدمات التوثيقية عبر كتابات العدل المتنقلة، وسرعة النظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة وذلك عبر 20 دائرة قضائية، داعياً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفقهما لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين والأمة الإسلامية جمعاء.

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