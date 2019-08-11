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قوات الأمن الخاصة تواصل تقديم مهامها في الحج حتى مغادرة الحجيج للمشاعر المقدسة

قوات الأمن الخاصة تواصل تقديم مهامها في الحج حتى مغادرة الحجيج للمشاعر المقدسة

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مركز التأهيل الشامل بحائل يعايد النزلاء والنزيلات بفقرات عيدية جميلة

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رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى

رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى

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أمين منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ

أمين منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=762550
المناطق _ خالد الضبيبي
رفع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح حج هذا العام.
معرباً عن فخره واعتزازه بالجهود المشرفة التي بذلتها كافة القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية ، لخدمة ضيوف الرحمن ، سائلآ المولى عز وجل أن يحفظ قادة هذا الوطن وابنائه لشرف خدمة الدين .

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