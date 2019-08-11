أمين منطقة الحدود الشمالية يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ

المناطق _ خالد الضبيبي

رفع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح حج هذا العام.

معرباً عن فخره واعتزازه بالجهود المشرفة التي بذلتها كافة القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية ، لخدمة ضيوف الرحمن ، سائلآ المولى عز وجل أن يحفظ قادة هذا الوطن وابنائه لشرف خدمة الدين .