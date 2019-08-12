إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله

المناطق _ الباحة

إنتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله بن صالحة من أهالي الظفير بالباحة و الموظف بأمانة منطقة الباحة اليوم الثلاثاء عن عمر 50 عاماً

والفقيد شقيق جمعان عبدالله رحمه الله يعن الله عبدالله رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الباحة سابقا ومحفوظ بن عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الباحة وعلي بن عبدالله بمستوصف قوى الأمن بالباحة ووالد عبدالله وحسام وعلي

والفقيد إبن الطبيب الشعبي المعروف الشيخ عبدالله بن صالحة يرحمه الله

المناطق التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذويه وكافة أفراد أسرته وأقاربه سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

وسوف تقام الصلاة على الفقيد عقب صلاة عصر يوم غد الأربعاء بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالظفير ويقام العزاء بمنزل الفقيد بالظفير

وللعزاء جوال

إبنه عبدالله

0538721730

شقيقه يعن الله

0555773736

شقيقه محفوظ

0555784808