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قوات الأمن الخاصة تواصل تقديم مهامها في الحج حتى مغادرة الحجيج للمشاعر المقدسة

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إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله

إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله

مجتمع المناطق
رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى

رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى

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إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله

إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله
http://almnatiq.net/?p=762557
المناطق _ الباحة
إنتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عبدالله بن صالحة من أهالي الظفير بالباحة و الموظف بأمانة منطقة الباحة  اليوم الثلاثاء عن عمر 50 عاماً
والفقيد شقيق جمعان عبدالله رحمه الله يعن الله عبدالله رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الباحة سابقا ومحفوظ بن عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الباحة وعلي بن عبدالله بمستوصف قوى الأمن بالباحة ووالد عبدالله وحسام وعلي
والفقيد إبن الطبيب الشعبي المعروف الشيخ عبدالله بن صالحة يرحمه الله
 المناطق التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذويه وكافة أفراد أسرته وأقاربه  سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون
وسوف تقام الصلاة على الفقيد عقب صلاة عصر يوم غد الأربعاء بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالظفير ويقام العزاء بمنزل الفقيد بالظفير
وللعزاء جوال
إبنه عبدالله
 0538721730
شقيقه يعن الله
0555773736
شقيقه محفوظ
0555784808

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