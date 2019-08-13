مركز التأهيل الشامل بحائل يعايد النزلاء والنزيلات بفقرات عيدية جميلة

المناطق _ حائل

أقام مركز التأهيل الشامل بحائل أمس، حفل معايدة لنزلاء المركز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تقديم الهدايا الخاصة لهم لإدخال الفرحة في قلوب النزلاء، بحضور مسؤلي ومشرفي المركز، حيث قدّم للنزلاء التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وهدفت المعايدة إلى مشاركة نزلاء المركز فرحة عيد الأضحى المبارك، وإدخال السعادة والسرور إليهم، والاطلاع على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم .

فيما نظمت إدارة مركز التأهيل الشامل القسم النسائي، حفل معايدة لمنسوباته المكلفات والنزيلات، بهدف اشعارهن بأجواء عيد الأضحى المبارك في محيط أسري

واشتمل الحفل على فقرات متعددة لإدخال البهجة والسرور على نفوس النزيلات، تم خلالها تقديم خالص التبريكات والتهاني القلبية بدوام الصحة والعافية لهن وأن يعيده على وطننا وقيادته وشعبه باليمن والبركات.

بأجواء أسرية جميلة ومبهجة قُدمت للنزيلات هدايا العيد مما زاد أجواء الحفل فرحة وبهجة.