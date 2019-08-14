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“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية غزيرة على 5 مناطق خلال الساعات القادمة.. وتحذير لـ “الرياض” !

“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية غزيرة على 5 مناطق خلال الساعات القادمة.. وتحذير لـ “الرياض” !
http://almnatiq.net/?p=762577
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ” تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ” يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث, كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على المنطقة الشرقية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر نوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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