احدث الأخبار

في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين
أبرز المواد
 17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية
أبرز المواد
 نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة
أبرز المواد
 اللواء القحطاني ل : القوات المسلحة شاركت ب5 آلاف عنصر
أبرز المواد
 أنباء عن تقليص واشنطن عملياتها ضد «طالبان»
أبرز المواد
 ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان 13.9% في يونيو
أبرز المواد
 بعد إسلامه.. ضابط فلبيني يروي تفاصيل مكالمة تحقيق حلمه.. وشعوره لحظة رؤية الكعبة لأول مرة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية غزيرة على 5 مناطق خلال الساعات القادمة.. وتحذير لـ “الرياض” !
أبرز المواد
 قوات الأمن الخاصة تواصل تقديم مهامها في الحج حتى مغادرة الحجيج للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل بحائل يعايد النزلاء والنزيلات بفقرات عيدية جميلة
منطقة حائل
 إبراهيم بن صالحة إلى رحمة الله
مجتمع المناطق
 رجل أمن يحمل طفلة خلال قيام والدتها برمي الجمرة الصغرى
أبرز المواد
في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين

في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين

أبرز المواد
17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية

17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية

أبرز المواد
نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

أبرز المواد
اللواء القحطاني ل : القوات المسلحة شاركت ب5 آلاف عنصر

اللواء القحطاني ل : القوات المسلحة شاركت ب5 آلاف عنصر

أبرز المواد

ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان 13.9% في يونيو

ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان 13.9% في يونيو
http://almnatiq.net/?p=762578
المناطق_متابعات

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن طلبيات الآلات الرئيسية ارتفعت لأول مرة في شهرين بنسبة 13.9% على أساس شهري في يونيو مقارنة بالشهر السابق له

وجاءت تلك الزيادة على عكس توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة “نيكي بيزنس ديلي” وكانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.5% وبعد تراجع بنسبة 7.8% في مايو

وبلغ إجمالي الطلبيات ، التي استبعدت تلك الخاصة بالسفن ومعدات الطاقة بسبب تقلبها، 960.3مليار ين (9 مليار دولار)

وتوقع مكتب مجلس الوزراء انخفاض طلبيات الآلات في الربع الثالث بنسبة 6.1% مقارنة بالربع السابق له إلى 2.55 تريليون ين

وارتفعت طلبيات الآلات في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 7.5% عن الربع السابق إلى 2.72 تريليون ين في زيادة هي الأولى في ثلاثة أرباع

وقال المكتب إن الطلب في الخارج ، وهو مؤشر للصادرات المستقبلية ، ارتفع بنسبة 6.7% على أساس شهري إلى 855.5 مليار ين في يونيو ، وذلك لأول زيادة في ثلاثة أشهر

وكان المكتب قد ذكر يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو للربع الثالث على التوالي من النمو ، لكنه تباطأ عن توسع بنسبة 2.8% في الأشهر الثلاثة الأولى

روابط ذات صلة

في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين

في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين
17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية

17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية
نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*